Сколько беженцев прибыло в Ростов к вечеру 19 февраля, рассказали в правительстве региона

Пункты временного размещения открыты на границе с Украиной Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростовской области к вечеру, 19 февраля, находится свыше четырех жителей ЛНР и ДНР, рассказали на совещании в правительстве региона. Всех обеспечили едой и медицинской помощью.

Также люди начали получать первые выплаты – 10 тысяч рублей.

- Василий Голубев потребовал от минтруда и всех ответственных лиц в кратчайшие сроки отработать механизмы ускорения оформления выплат – с учетом нарастающего потока беженцев, - сказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

Также на Дону будет работать горячая линия для беженцев.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, на что надеются люди, бежавшие от войны. Жители Донецка также рассказали, что многие торопятся покинуть родину, опасаясь за свою жизнь.

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