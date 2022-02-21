Ростовский благотворительный фонд открыл сбор пожертвований для украинских беженцев

В Ростовской области открыт сбор средств для беженцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области открыт сбор пожертвований для беженцев из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Программа помощи беженцам была возобновлена благотворительным фондом помощи детям «Доброе дело». Сейчас ведется сбор средств для помощи в организации размещения, медпомощи, передвижении к пунктам временного проживания. А также деньги пойдут на питание и другую необходимую помощь жителям Украины.

При переводе средств в назначении платежа должно быть написано: "Добровольное благотворительное пожертвование на программу «Помощь гражданам Украины на территории Ростовской области»".

- Напомним, что фонд «Доброе дело» с 2008 года занимается помощью детям, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях, а также профилактикой социального сиротства на территории Ростовской области. В 2014 году была открыта программа помощи беженцам с Украины, - отметили в ведомстве.

Реквизиты для перечисления пожертвований:

Организация - БФПД «Доброе дело»

ИНН 6161052138

КПП 61610100

ОГРН/ОГРНИП 1086100002262

Счёт 40703810052090002683

БИК 046015602

Наименование банка - ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

К/С 30101810600000000602

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