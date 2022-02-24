В Ростовскую область прибудет еще 500 тонн гуманитарной помощи Фото: Правительство РО

В Ростовскую область пообещали доставить еще 500 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Стоит отметить, что на пункты временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР уже было доставлено 800 тонн гуманитарной помощи, для доставки которой потребовалось 40 грузовиков. В привезенных коробках лежали продукты и товары первой необходимости. Кроме того, еще 10 грузовых машин отправило МЧС России.

- Гуманитарный груз стал первым траншем помощи вынужденным переселенцам из Донбасса. До 28 февраля в Ростовскую область придёт ещё одна колонна гуманитарной помощи с 500 тоннами груза, - отметил первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак.

В настоящее время в ПВР Ростовской области размещено около 7000 беженцев из Донбасса.

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