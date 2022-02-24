На трассе под Ростовом почтрадали четыре человека

В Ростовской области две женщины пострадали в аварии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области в аварии пострадали две женщины. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 23 февраля, около восьми часов вечера на трассе между Морозовском и Волгодонском.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Lada Granta при выезде на трассу не пропустил на перекрестке машину Nissan Almera под управлением 25-летнего шофера. В результате этого произошло столкновение.

В аварии пострадали оба водителя, а также пассажирка отечественного авто 52 лет и 18-летняя пассажирка иномарки. Обе женщины были госпитализированы прибывшими к месту происшествия медиками скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону четыре человека пострадали в аварии с участием «скорой» и иномарки.

На месте работают медики, спасатели и госавтоинспекторы.