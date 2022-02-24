К волонтерскому движению #МЫВМЕСТЕ присоединились еще 1 544 волонтера

В Ростовской области к движению #МЫВМЕСТЕ присоединились еще 1 544 волонтера Фото: Правительство РО

В Ростовской области к деятельности волонтерского корпуса #МЫВМЕСТЕ присоединились 1 544 волонтера. Из них 40 - психологи, 23 - медики, 126 - аниматоры, 19 - автоволонтеры, 98 - логисты, 250 - координаторы ПВР, 166 - спасатели. Кроме того, 524 волонтера оказывают бытовую помощь в ПВР, еще 126 распределяют гуманитарную помощь, 92 волонтера принимают принимают ее от дончан в пунктах сбора и последние 80 оказывают содействие на КПП. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- В Ростовской области работа с прибывшими из ЛНР и ДНР ведется круглосуточно. Под руководством специалистов по молодежной политике по всей области волонтеры занимаются всевозможной поддержкой беженцев, которые нуждаются в ней как никогда остро, - прокомментировал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.

В настоящее время в волонтерских штабах работают более четырех тысяч человек. Волонтером может стать любой желающий. Также можно пожертвовать средства на единый счет #МЫВМЕСТЕ, открытый на базе Российского Красного Креста. Дончане могут передать необходимые товары, узнать контакты центров сбора гуманитарной помощи.

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