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Общество26 февраля 2022 4:00

Капремонт скульптуры "Книга памяти" в поселке Каменоломни обойдется почти в 11 миллионов рублей

Деньги выделят из местного и областного бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области отремонтируют скульптуру за 11 миллионов

В Ростовской области отремонтируют скульптуру за 11 миллионов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области отремонтируют скульптурную композицию "Книга памяти". На эти нужды планируется потратить около 11 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Октябрьского района. Все желающие принять участие могут подать свои заявки до 4 марта. Затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется капитальным ремонтом архитектурно-скульптурной композиции «Книга памяти», который находится на площади 50-летия Победы в поселке Каменоломни Октябрьского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из областного и местного бюджетов. Все работы необходимо окончить до 1 сентября.

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