В Калмыкии сотрудника колонии заподозрили в превышении полномочий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калмыкии старшего инспектора местной колонии заподозрили в превышении полномочий. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что утром 21 сентября подозреваемый, зная, что в отношении его подчиненного будет проводиться процессуальная проверка из-за избиения одного из осужденных, подговорил еще одного сотрудника дать ложные показания в пользу своего подчиненного. Он должен был сообщить, что никакого рукоприкладства не происходило.

В результате сотрудник написал ложное объяснение, что стало одними из оснований для отказа в возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого, так как в деле отсутствовал состав преступления.

- В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в ведомстве.

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