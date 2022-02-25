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Общество25 февраля 2022 16:30

В Ростовской области жительницу Новгорода заподозрили в убийстве мужчины

На момент преступления она была в нетрезвом состоянии
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области жительницу Новгорода заподозрили в убийстве

В Ростовской области жительницу Новгорода заподозрили в убийстве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области 41-летнюю уроженку Новгорода заподозрили в убийстве местного жителя. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 23 февраля женщина, будучи в нетрезвом состоянии, села в автомобиль Scania, который был припаркован на стоянке в поселке Красный Колос. Там она поссорилась с 32-летним водителем и в порыве гнева семь раз ударила его ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

Женщину удалось оперативно задержать. Позже стало известно, что она уже привлекалась к административной и уголовной ответственности. В настоящее время она находится под стражей.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - отмечается в сообщении.

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Случай произошел во время совместной рыбалки.