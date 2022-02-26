В Ростове женщина-водитель пострадала после столкновения с элитной иномаркой

В Ростове произошла авария с участием элитной иномарки. Фото: ГИБДД по РО

В Ростове в аварии пострадала женщина-водитель. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 25 февраля, около половины восьмого вечера на улице Вавилова в районе дома № 49. По предварительным данным, 39-летняя женщина-водитель автомобиля Kia Rio ехала от улицы Дачной в сторону улицы Таганрогской. На светофоре она поворачивала налево и не пропустила встречную машину BMW X5 под управлением 37-летнего шофера.

В результате этого произошло столкновение, в котором пострадала водитель автомобиля Kia Rio. Она была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14-летняя мотоледи пострадала после столкновения с иномаркой в Ростовской области.

Железного коня ей подарили родители, а водительских прав девочка не имела.