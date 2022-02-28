В Ростовской области к заблокированным горнякам «Обуховской» проложили часть пути

Спасательную операцию ведут уже несколько дней Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 28 февраля, в Ростовской области продолжают работы по спасению горняков шахты «Обуховской», которые оказались за завалом еще несколько дней назад. К этому моменту к работникам уже проложили часть обходного пути, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

- 2/3 обходного пути проложено. Работы очень трудоемкие, сопряжены с риском, ведутся круглосуточно, - прокомментировали в ведомстве.

Три человека оказались заблокированными в штреке во время подготовительных работ. Это произошло еще 25 февраля. Ранее спасатели установили связь с людьми, их обеспечивают едой, водой и кислородом. К слову, из-за ЧП работы на шахте не прекратили, она действует в штатном режиме.

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