Беженцы в Ростовской области получили гуманитарную помощь из других регионов

В Ростовскую область прибыла гуманитарная помощь из других регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в прямом эфире программы "О главном" рассказал о том, какую гуманитарную помощь и откуда получили беженцы Донбасса.

- Гуманитарная помощь приходила и приходит из других регионов. В какой-то момент ее объемы даже превысили имеющиеся потребности. Наши люди тоже включились в эту работу, они приносили игрушки, товары первой необходимости и многое другое, - сообщил глава региона.

Стоит отметить, что в ПВР существуют определенные санитарные нормы, которые необходимо соблюдать, так как регион все еще продолжает жить в условиях ковида. В связи с этим получение гуманитарной помощи и ее распределение непременно должно быть заактировано. Сейчас уже для этого подготовлены специальные документы.

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