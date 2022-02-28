Пандемия осложнила прием беженцев в Ростовской области

В Ростовской области пандемия наложила отпечаток на прием беженцев Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, насколько осложнился прием беженцев в условиях пандемии. Об этом он сообщил в прямом эфире программы "О главном".

- Пандемия добавила дополнительную нагрузку как для медиков, так и для организаторов ПВР, - сообщил глава региона.

Василий Голубев также отметил, что у каждого из прибывших беженцев был взят экспресс-тест на коронавирус. Кроме того, жители ДНР и ЛНР получили возможность пройти процедуру вакцинации в Ростовской области. Стоит отметить, что этой возможностью на первом этапе воспользовались уже более 300 человек.

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