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Общество28 февраля 2022 17:00

Пандемия осложнила прием беженцев в Ростовской области

В первую очередь возросла нагрузка на медиков
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области пандемия наложила отпечаток на прием беженцев

В Ростовской области пандемия наложила отпечаток на прием беженцев

Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, насколько осложнился прием беженцев в условиях пандемии. Об этом он сообщил в прямом эфире программы "О главном".

- Пандемия добавила дополнительную нагрузку как для медиков, так и для организаторов ПВР, - сообщил глава региона.

Василий Голубев также отметил, что у каждого из прибывших беженцев был взят экспресс-тест на коронавирус. Кроме того, жители ДНР и ЛНР получили возможность пройти процедуру вакцинации в Ростовской области. Стоит отметить, что этой возможностью на первом этапе воспользовались уже более 300 человек.

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Процент заболевших среди эвакуированных сейчас минимальный.