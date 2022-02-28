В Ростовской области переболевшим детям разрешили возвращаться в школу без бумажных справок

В Ростовской области школьникам после болезни можно возвращаться в школы без бумажных справок Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прямой эфир программы "О главном" поступил видео звонок. Дончанка поинтересовалась у губернатора Ростовской области Василия Голубева, есть ли возможность переболевшим детям возвращаться в школу без справки.

- Можно ли рассмотреть вопрос о том, чтобы у переболевших детей при возвращении в школу не требовали справку о болезни? Чтобы не ходить по поликлиникам и снова не контактировать с заболевшими детьми, - спросила дончанка.

Губернатор заверил, что такая возможность действительно существует. Ведь сейчас на ребенка больничный можно открыть дистанционный и тогда по возвращении в школу никто не должен требовать от школьника бумажную справку.

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