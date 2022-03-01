На ремонт сельского Дома культуры в хуторе Керчик-Савров планируют потратить более 15,4 миллиона рублей

В Ростовской области отремонтируют сельский Дом культуры Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области запланировали отремонтировать один из сельских Домов культуры. На эти нужды будет потрачено более 15,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Октябрьского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 16 марта. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому предстоит произвести капитальный ремонт здания сельского дома культуры в хуторе Керчик-Савров, который располагается в Октябрьском районе Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из регионального и местного бюджетов. Все работы необходимо выполнить до 31 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В донском регионе появятся модульные дома культуры.

Для этого может потребоваться финансирование из федерального бюджета.