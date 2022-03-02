Модульный Дом культуры установят в Шолоховском районе

В Ростовской области появятся модульные Дома культуры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Шолоховском районе Ростовской области установят модульный Дом культуры. На эти нужды планируется потратить 44,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Терновского сельского поселения Шолоховского района Ростовской области. Все желающие принять в нем участие уже подали свои заявки. В настоящее время ведется работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Он займется поставкой и установкой модульного дома культуры в селе Шолоховского района Ростовской области. Стоит отметить, что здание будет собрано из металла.

Источник финансирования в документации не значился. Все работы необходимо выполнить до 31 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В хуторах и селах Ростовской области появятся модульные Дома культуры.

О старте этого проекта на Дону с будущего года объявил губернатор Василий Голубев на литературно-этнографическом фестивале «Кружилинские толоки».