В Ростовской области закрыли 11 сайтов, нелегально торгующих дорогостоящими лекарствами

В Ростовской области заблокировали сайты с нелегальными лекарствами. Фото: Правительство РО

В Ростовской области заблокировали одиннадцать сайтов, которые нелегально торговали дорогостоящими лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

В поле зрения сотрудников попали сайты, которые торговали дорогостоящими препаратами. Они предназначались для лечения тяжелых форм артрита. Лекарства должны были подойти даже для детей.

По итогу все 11 сайтов с нелегальными препаратами были заблокированы Росздравнадзором.

- Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области напоминает, что надежность Интернет – аптеки подтвердит только разрешение Росздравнадзора, которое можно также посмотреть на сайте, - отметили в ведомстве.

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Продажа вещества запрещена на территории РФ.