Ростовчан напугали фейком о скоплении полицейских машин в городе

В Ростове опровергли информацию о скоплении полицейских машин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях в сети появилось видео, на котором было запечатлено множество полицейских автомобилей. Посередине записи светилась надпись: "Что происходит? Ростов-на-Дону".

Ростовчане были крайне напуганы сложившейся ситуацией. Но донские власти незамедлительно опровергли распространяемую информацию в телеграмм-канале "Война с фейками. Ростов".

- Это видео было снято 24 октября 2021 года. Экипажи ДПС сопровождали предпринимателей с торговой площадки в старом аэропорту Ростова-на-Дону на новые места в Батайске и Аксае. Автор видео даже не учёл, что на деревьях листья, а в городе туман, что явно не соответствует текущим погодным условиям. Подобные "сторис" публикуются с целью создания паники среди населения, - говорится в сообщении.

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Ситуация в городе и регионе остается стабильной.