Директора ДИЗО Ростова-на-Дону назначили на пост и.о. замглавы администрации по экономике

О новом назначении стало известно на заседании в администрации города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове обязанности заместителя главы администрации по экономике теперь будет временно исполнять Игорь Петров. Об этом стало известно сегодня, 22 ноября, на заседании коллегии в городской мэрии.

Игорь Петров сейчас также возглавляет ростовский департамент имущественно-земельных отношений. Эту должность чиновник занял весной 2022 года. До этого он трудился в компании «РЖД» и в областном министерстве транспорта.

Добавим, ранее власти сообщали о назначении Екатерины Водолазкиной на должность руководителя департамента экономики, а еще ранее главой направления была Полина Коростиева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Ростова пообещали не допустить залежей снега на улицах города

В донской столице уже подготовили технику для уборки и вывоза сугробов (подробности)