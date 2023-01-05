В Ростове детский хирургический центр готов на 60 процентов

В Ростове активными темпами идет строительство областного детского хирургического центра. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
В Ростове активными темпами идет строительство детского хирургического центра. С инспекцией на объекте побывал губернатор Василий Голубев.
Как сообщает сайт областного правительства, хирургический центр готов на 60 процентов. На объекте постоянно трудятся больше 400 рабочих, задействовано 20 спецмашин.
- Залиты металлоконструкции, приступили к внутренней отделке. Полностью смонтировано ограждение, идет установка окон, - комментирует пресс-служба областного правительства.
Также уже готова вентиляция, рабочие приступили к прокладке теплосетей.
В этом году здание будет достроено, после чего начнут устанавливать медицинское оборудование. Также начнут покупать мебель. Окончательно центр обустроят в 2024 году.
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