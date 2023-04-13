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НовостиОбщество13 апреля 2023 11:07

В Ростове коммунальщики чистят ливневки в местах подтоплений

Это позволяет не засорять систему отвода паводковых вод
Дмитрий Кутепов
По данным властей города, ситуация находится на контроле. Фото пресс-службы администрации Ростова.

По данным властей города, ситуация находится на контроле. Фото пресс-службы администрации Ростова.

В Ростове из-за сильного дождя коммунальные службы города перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Со вчерашнего вечера, 12 апреля, в городе расчисткой дождеприемных канализаций занимается 4 бригады, состоящие из 9 человек и 6 единиц спецтехники. Они убирают мусор, принесенный дождевой водой.

Сегодня утром, 13 апреля, из-за ливня улицы донской столицы начали уходить под воду. Из-за дождя на дорогах образовались 7-бальные пробки. Этим поспешили воспользоваться таксисты, взвинтившие цены на свои услуги.

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Ростовские ливневки оцифровали и смоделировали

Изучив дождеприемные колодцы и восемнадцать мест, в которых периодически происходят подтопления, ростовские специалисты представили действующую сеть ливневой канализации донской столицы в виде электронной модели и совместили ее с планом города (подробности)