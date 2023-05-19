В Новочеркасске возобновили работу трамваев № 1 и № 3

Сейчас специалисты занимаются восстановлением контактной сети. Фото: Виталий ТИМКИВ

В городе Новочеркасске Ростовской области возобновили работу трамваев № 1 и № 2, сообщили в пресс-службе местной администрации. Сделали это раньше обещанного срока

При этом трамваи №2 пока не работают. Их обещают запустить в 6 утра 20 мая.

Напомним, утром 19 мая все трамваи Новочеркасска перестали работать. Произошло это из-за обрыва контактной сети на площади Юбилейной.

Отметим, что в субботу, 20 мая в Новочеркасске пройдет три ярмарки, приуроченные к празднованию Дня города. Также из-за проведения мероприятий в этот день будет перекрыто движение транспорта по двум участкам дорог на улице Московской и проспекте Платова.

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