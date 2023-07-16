На Северном в Ростове открыто движение транспорта после тушения крупного пожара

После трех часов борьбы с пожаром движение по улице открыто. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону, на Северном, для движения автомобилей открыта улица Армянская. Ее перекрывали от Беляева до Односторонней на три часа из-за тушения крупного пожара в многоквартирном доме, который произошел рано утром в воскресенье, 16 июля. Об этом читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в седьмом часу утра. Прибывшие на место огнеборцы присвоили ему второй ранг сложности: горел верхний этаж трехэтажного жилого дома и крыша, в общей сложности 450 квадратных метров площади.

С объекта были эвакуированы 20 человек, одной женщине понадобилась медицинская помощь — с ожогами в больницу доставили пенсионерку, находившуюся в квартире, где, по предварительным данным, мог начаться пожар.

К тушению пожара было привлечено 59 человек и 22 единицы техники. К 7.41 пламя было локализовано, в 7.52 открытое горение ликвидировано, а в 9.50 в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили о полной ликвидации пожара. Причина пожара пока неизвестна, ее предстоит выяснить.

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