В Ростове подсчитают ущерб, который получили жители домов при падении БПЛА

Повреждения получили три здания на улице Пушкинской в Ростове-на-Дону Фото: Дмитрий Кутепов

В центре Ростова-на-Дону, на месте падения БПЛА, для оценки ущерба задействовали шесть оперативных групп. Об этом сегодня, 7 сентября, проинформировал губернатор Василий Голубев.

- Для определения ущерба работают шесть оперативных групп, созданных районной администрацией для обследования жилых помещений. По итогам их работы на основании заявлений пострадавших будет принято решение о выплате компенсаций, - разъяснил Василий Голубев.

Напомним, около 3 часов ночи 7 сентября над Ростовом-на-Дону сбили два беспилотных летательных аппарата. Один рухнул за чертой города, второй - на Пушкинской, около домов № 39, 41 и 42.

Фасады указанных зданий получили повреждения, выбило оконные стекла. По последним данным, пострадали 10 машин, в том числе одна сгорела.

К этому моменту спасатели уже сняли со зданий нависавшие аварийные конструкции. Коммунальные службы убирают территорию. Восстановлено электропитание 20 домов. Продолжаются следственные действия.

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