Стало известно, чем водителей не устраивает работа на маршрутах Ростова-на-Дону

50 специалистов приняли участие в анонимном опросе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове водители АТП - действующие и бывшие сотрудники - рассказали, что их не устроило в работе на городских маршрутах. Всего в анонимном опросе приняли участие 50 человек, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Так, большинство специалистов - 38 человек - в качестве проблемы отметили отсутствие оборудованных для отдыха конечных остановок и туалетов.

Второй по популярности оказалась жалоба на длительный рабочий день, якобы иногда специалистам приходится проводить за рулем по 16 часов. В связи с этим предлагалось даже ввести двухсменные графики, но в таком случае было бы сложно набрать кадры даже на «длинную односменку».

- Две трети опрошенных пожаловались на зарплаты. Суммы назывались самые разные - от 29,5 тысяч до 100 тысяч рублей «на руки». Не все довольны планами, которые устанавливает руководство, - говорится в опубликованном исследовании.

Справедливости ради эксперты отмечают, что претензии могут быть не только к работодателям, но и к самим водителям: в некоторых случаях отмечаются простои на остановках и несоблюдение дисциплины.

Напомним, ранее власти Ростова-на-Дону сообщили, что сейчас на общественном транспорте донской столицы работают 1042 водителя, не хватает при этом еще более 1 тысячи специалистов. Такой дефицит кадров приводит к недовыпуску машин на маршруты.

Добавим, в донской столице до этого обсуждали возможность трудоустройства приезжих специалистов из Кыргызской Республики. Также с недостатком водительского состава предлагали бороться с помощью социальных гарантий.

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