«Себе отказывала, но ей доставалось лучшее»: откуда у Юлии Ефимовой любовь к красивым купальникам и идеальному маникюру

СЕГОДНЯ 17:36 2018-08-07T18:19:10+03:00

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Во вторник, 7 августа, в 19:25 миллионы людей примкнут к экранам телевизоров и гаджетам, чтобы в прямом эфире наблюдать за спортивной борьбой российских пловцов. В эти дни в городе Глазго проходит Чемпионат Европы по плаванию. В копилке нашей сборной уже есть медали. Одна из них - золотая, принадлежит Юлии Ефимовой из города Волгодонска Ростовской области. Красавица-спортсменка уже Чемпион Европы на 100-метровке брассом. Но поклонники ждут от нее новых побед: на странице в ее Инстаграм болельщики сейчас активно поддерживают свою любимицу и верят, что дончанке удастся еще раз доказать - кто в плаванье королева брасса!

«ТОЛЬКО ОДНИХ ЛАКОВ НЕ МЕНЬШЕ СОТНИ»

Надо сказать, что Юлия Ефимова не только титулованная спортсменка, но и знатная модница. Ее фото - на них она постоянно позирует в разных купальниках, неизменно набирают тысячи лайков. А каждый выход на старт - как на подиум. По словам мамы Юлии Ефимовой - Татьяны Григорьевны, любовь к нарядам прививала дочери именно она.

- Юля, действительное, меняет купальники как перчатки и всегда была модницей, - рассказал она сайту «КП-Ростов». - Я ее с детства приучала, что за собой надо ухаживать и следить. У нее всегда были самые лучшие платья, как бы нам тяжело не было. Себе отказывала, но ей покупала самое лучшее. Это было обязательно! Даже сейчас, лично я по жизни не крашусь, так как не люблю. Максимум - помада и пудра. Но зато у меня самые лучшие шампуни, крема для тела, для лица и для всего. Дочь это знает, потому привозит мне все самое лучшее и хорошее. А еще у меня только одних лаков как маникюрном кабинете — сотня, не меньше стоит. Так что любовь к безупречному маникюру у нее (Ефимова, чтобы успокоиться перед соревнованиями красит ногти, - прим. авт.) от меня.

ПОПЫ В МИРЕ ЛУЧШЕ НЕТ

За неординарную внешность Ефимову уже называют самой сексуальной пловчихой России. И даже назвали самой красивой попой в российском спорте. Такой народный титул она получила почти год назад - после Чемпионата Европы в Будапеште. Там спортсменка дала мастер-класс местным ребятишкам. Однако одного из пап, который присутствовал на тренировке, больше заинтересовал вид сзади титулованного учителя. Видео, на котором попа Юлии красуется крупным планом облетело весь мир, а в Интернете получило миллионы просмотров. После него поклонников со всего мира у Ефимовой только прибавилось.

КОГДА КУПАЛЬНИК ПОРВАЛСЯ

Еще одна пикантная история приключилась с пловчихой в Москве уже в апреле этого года. Она порвала купальник перед одним из стартов. Случилось это во время полуфинала - в последние дни чемпионата России. Из-за чего даже задержали заплыв. Правда, в тот раз выручил запасной гардероб и медаль все равно была у нее в кармане.

- Конечно, для любого спортсмена это испытание, - рассказала сайту rostov.kp.ru первый тренер спортсменки Ирина Вятчанина, которая и дала ей путевку в большой спорт. - Тогда она просто успела поменять купальник: чтобы снять и одеть нужны время и усилия, а еще нервы, которые на соревнованиях совсем не лишние. Хотя у спортсменов всегда есть свой собственный резерв с необходимыми маркингами для плавательной экипировки, соответствующие определенным требованиям. А для спортсменов такого уровня как Юля фирмы-производители стараются сделать индивидуальные купальники не только под конкретную фигуру, но и учесть требования и стиль пловцов. Плюс многие, конечно, имеют личные контракты и выбирают те марки, которые им удобны.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

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