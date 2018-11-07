Фак, мутить, малеха: определены самые частые слова в песнях ростовского рэпа

СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-07T14:03:47+03:00

Выяснилось, какие слова рэперы из Ростова-на-Дону используют чаще всего

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Поисковик Яндекс провел большое исследование русскоязычного рэпа, чтобы выяснить, какие слова рэперы использую чаще, а какие реже.

- Наиболее характерными словами для рэпа и хип-хопа оказались, собственно, рэп и хип-хоп. Рэперы вообще много говорят о своей музыке и о процессе ее производства. Слова трек, микрофон, бит, рифма или, например, альбом так же характерны для жанра, как и обсценная лексика или жаргон — тачка, хата и прочее. Наименее характерны для рэпа слова луна, весна, птица, дождь, река, крыло, тишина, сердце и так далее, - рассказали сотрудники Яндекса.

В списках самых часто употребляемых рэперами прилагательных, глаголов и наречий, как и ожидалось, лидируют матерные слова, которые обычно не пропускает цензура.

Среди прочих подборок исследователи составили списки характерных слов для каждого исполнителя.

Так например, в песнях известного ростовчанина Басты чаще всего звучат слова пуэр, безумный, письмо, признание, атомный, Ростов, тайный, серьезный, пропасть, мутить. Самым характерным для него треком (где употребляются перечисленные лексемы) стал "Всем нашим братьям".

Если Баста на сцене - выкладка на сто процентов для тех, кто ценит.Фото: Яндекс

Интересно, что альтер-эго Басты - хулиган НоГГано - идет в исследовании отдельным номером. Его словечки: нереальный, денюжка, малеха, Ростов, браток, движка, питон, баклан, содержание, Сталин. Характерный трек - "Супер герой".

НоГГано - хулиган, но всему знает меру.Фото: Яндекс

В текстах культовой ростовской группы "Каста" часто можно встретить слова грохот, Ростов, магический, человеческий, традиция, давний, песочный, пленный, испытывать, войско. Самый характерный трек - "Слово за слово".

Это Каста! Вы слышали о нас? Да! И вы нас увидите еще не раз.Фото: Яндекс

Рэпер Пика (так же уроженец Ростова) часто употребляет слова хэй, свежевыжатый, пляс, альфа, ниндзя, пау, вечеринка, фак, никотин, Ростов. Его характерный трек, можно и догадаться, - "Патимейкер".

Шк, шк - шейкер, шейкер! Патимейкер!Фото: Яндекс

Интересно, что среди представителей других жанров музыки самые рэперские наборы характерных слов оказались у "Ленинграда", Владимира Высоцкого и "Кирпичей". Кроме того, по лексике к рэпу оказались близки — ДДТ, Егор Крид, Сергей Трофимов, Александр Розенбаум, "Аквариум", "Гражданская оборона" и "Дискотека Авария".

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