Взрыв газа в Шахтах: информация о том, что управляющую компанию в девятиэтажке возглавлял «четкий пацан», оказалась фейком

«БОСОТА» К ДОМУ НА ХАБАРОВА ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ

«Четкий пацан» - ранее судимый Олег Салантьев, которого местные СМИ назвали владельцем управляющей компании, обслуживавшей девятиэтажку на ул. Хабарова, 16, где в минувший понедельник, 14 января, взорвался газ (четыре квартиры полностью разрушены, погибли пять человек, еще семеро травмированы), на самом деле никакого отношения к этому дому не имел.

- Я вообще не в курсе, кто это такой! - заявил «КП» - Ростов-на-Дону» руководитель УК «Рембыт» Георгий Гнилорыбов. - Не знаю его совершенно. Наша компания получила дом (на Хабарова, 16) в управление по итогам муниципального конкурса с апреля прошлого года, все по-честному. Все это выдумки — на счет Салантьева, или как там его зовут!

Олег Салантьев, как выяснилось, к управлению девятиэтажки на ул. Хабарова, 16, отношения не имеет. Фото: соцсети.

А так история получалась, к слову, весьма примечательная: Олег Салантьев, на которого ссылаются в привязке к теме обслуживания дома журналисты, действительно, судя по его странице в соцсетях, личность примечательная. Ему всего 25 лет, среди интересов, обозначенных в профиле, значатся сообщества «Дворовые понятия», «Бандитская романтика», «Воспитан улицей», «Блатной мир», «Босота», «АУЕ» и так далее. И — да, как сообщил источник «КП», Салантьев Олег Олегович на самом деле имеет за плечами срок по статье «Кража» - с приговором «сто часов обязательных работ» за хищение ноутбука и мобильного телефона из офиса на автозаправочном комплексе.

Но — информацию о его причастности к управлению дома на Хабарова, 16, «Комсомольской правде» не подтвердили: ни в шахтинской мэрии, ни в Госжилинспекции.

ЖАЛОБЫ БЫЛИ, НО НЕ НА ОТОПЛЕНИЕ

Что, впрочем, не отменяет далеко небезоблачную ситуацию по девятиэтажке в целом.

Как рассказали «КП» в Госжилинспекции региона — УК «Рембыт» по итогам трех кварталов 2018 года (более свежих данных пока нет) в рейтинге управляющих компаний Шахт находилась на 18-м месте из 27-ми. За это время на нее пожаловались 12 обращений, в итоге, проверяющие нашли девять нарушений.

- Да какая там «управляйка», толку от нее никакого! - разоткровенничались жильцы девятиэтажки в беседе с корреспондентом «КП». - Я в этом доме уже пять лет живу: ремонта никакого в подъезде не было. А подвал постоянно затапливало. Только допросимся: приедут откачают и снова воды по колено. Запаха никакого не было, видимо грунтовые воды. Но никто и ничего не делал. Плюс холод в квартирах - не в куртках конечно, по дому ходили, но все же температура оставляла желать лучшего. Да и вообще - управления дома никакого по факту не было - единственное, только деньги исправно получали.

Платежка за ЖКХ одного из жильцов дома на ул. Хабарова, 16: управляющей компанией значится "Рембыт".

В самом «Рембыте» эти заявления жильцов опровергают — категорически.

- Ничего подобного там и быть с отоплением не может! - утверждает Георгий Гнилорыбов. - У них котельная поблизости, никаких проблем с теплом. Если говорить о начале отопительного сезона, когда только начинался пуск, в октябре 2018-го, то — да, было такое, не сразу прогрелся дом. Но потом — нет. В ноябре-декабре нам дважды жаловались, но не на отопление. И если, что наши специалисты выезжают сразу. А вот что касается вопроса по газовому оборудованию на Хабарова, 16, то там проблемы реально были и остаются. В первом подъезде, например, который повторно подключили после ЧП, газ не дали в шесть квартир, потому что там участвовала какая-то сторонняя газовая организация, работы выполнялись с нарушениями. И это еще нет информации по тому подъезду, где произошел взрыв...

ЖИЛЬЦЫ ГОТОВЯТ ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ

В Газпроме, между тем, подтвердили сведения о том, что в первом подъезде и впрямь подключили не все квартиры:

- Без газоснабжения там остаются пять квартир: в двух необходимо заменить газовые плиты, а в трех после подачи собственниками заявок провести сварочные работы, - уточнили в компании.

К слову, при входе в подъезд взорвавшегося дома до сих пор стоят два сотрудника полиции. Жильцов пускают на несколько минут за вещами.

При взрыве погибли пять человек.Фото: Ольга ГОПАЛО

- Мы сегодня были у соседки на третьем этаже, так у нее прямо за батареей огромная трещина, - говорит жительница этого дома. - Теперь готовим письмо на имя губернатора, чтобы нам всем выделили новое жилье. Говорили, что будут восстанавливать с пятого этажа. В этом доме жить нельзя, хоть обследуй, хоть нет.

По факту ЧП расследуется уголовное дело. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

В мэрии города Шахты рассказали, что специалисты еще обследуют подъезд, где случилось ЧП. Точных сроков не называют. Однако жители всех окрестных домов уже вернулись в свои дома и квартиры. Там коммунальщики проверили газ, воду и отопление, признав - все они работают без перебоев.

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