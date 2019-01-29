Житель Ростова-на-Дону вытоптал на снегу портрет Моны Лизы

Жители Ростова-на-Дону в социальной сети вновь удивляются работе "мастера по снегу", который живет в микрорайоне Левенцовка. От впечатляющих воображение снеговиков неизвестный выдумщик перешел к портретам, вытоптанным на земле. Фотография его новой работы, опубликованная в социальной сети, так и заставляет воскликнуть: "Это же Мона Лиза!" Мастер прошел несколько раз по участку три на три метра, и из его следов получилась пародия на известную во всем мире картину Леонардо да Винчи.

- Талантище! Это шедевр! - пишут в комментариях пораженные соседи, сетуя на то, что летом выдумщику не из чего будет творить свои произведения.

Кстати, люди пишут, что анонимного автора зовут Сергей. Напомним, уже две зимы подряд во дворах ростовской Левенцовки постоянно появляются креативные снежные фигуры. Среди местных жителей ходят слухи, что это работы одного и того же художника, но талантливый мужчина не спешит хвастаться своим искусством, а просто дарит людям сказку.

Вот несколько примеров снеговиков из Левенцовки:

- горожанин с телефоном и волк с Красной шапочкой;

- надпись "8 марта" и пара, держащаяся за руки;

- танцующие снеговики ко Дню святого Валентина;

- девочка-призрак из кинофильма "Звонок";

- юноша, делающий предложение девушке.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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