2019-04-15T16:06:54+03:00
Общество

Ростовская Ким Кардашьян легла на свою первую пластическую операцию

Девушка утверждает, что до этого она не имела дел с хирургами
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Екатерина Галиченко.Екатерина Галиченко.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

20-летняя ростовская модель Екатерина Галиченко, которую в Интернете считают жертвой пластической хирургии, сообщила в Instagram, что только сейчас, 13 апреля, перенесла свою первую операцию по изменению внешности. Напомним, девушка поразила глобальную сеть своими фотографиями с невероятно выдающимися формами (101-67-105), при этом она утверждает, что у нее все свое, только губы увеличила инъекциями.

И вот она выложила фотографии из больничной палаты с комментарием, что теперь ее внешность, наконец-то, могут справедливо считать ненастоящей. Подписчики тут же засыпали модель вопросами - на какую операцию она решилась. Ростовчанка ответила, что сделала риноплатику (исправление формы носа).

- Операция серьезная, длилась 4 часа, общий наркоз. Стоит дорого, - написала Екатерина. - Когда только начали вводить в наркоз, я дико хохотала. Говорила, что земля и иллюминаторе видна. Надо мной смеялись и говорили: "Ну День космонавтики же".

fab_girl__fab_girl__
Девочка, с которой выигрыш - пустяк
3482 отметок «Нравится»30 комментариевInstagram

Но не все подписчики поверили, что это была первая операция девушки.

- Сделала очередную пластику? - писали они.

- Вы разве не заметили еще, что я транслирую практически 60-70 процентов своей жизни в "сториз"? Если бы я скрывала операции, то сейчас бы не рассказывала так открыто о вчерашней, - заверила оскорбившаяся красавица.

Потом она призналась, что пока не имеет никаких планов по изменению внешности.

fab_girl__fab_girl__
Женщина должна сначала влюбиться в себя, вытягивая своё собственное излучение, которое украшает её жизнь, а после в весь мир. Эта любовь сильнее всего, один раз родившись, как Венера из пены, она остаётся вечной.
2593 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Напомним, злопыхателям в сети девушка ответила, что ее грудь - это результат хорошей наследственности, а большие ягодицы - упорных тренировок. Ее много раз звали на телеканалы, рассказать о своей внешности, но прославившаяся ростовчанка не рвется на ток-шоу, так как опасается, что там ей никто не поверит. Пока она зарабатывает составлением программ фитнес-тренировок онлайн и гаданием на картах таро.

fab_girl__fab_girl__
Ты мечтаешь о ком-то попроще, Но с таким же душевным пожаром. Я тебя изучаю на ощупь, Потому что мне слов всегда мало.
2524 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Кто ж виноват, что у тебя нет парня?": мама упрекнула ростовскую Ким Кардашьян в День святого Валентина

14 февраля женщина прислала дочери в чат электронную валентинку, на что девушка ответила: "Издевательство. Потому что у меня нет парня, и это не мой праздник". (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ростовской области ищут 80-летнюю пенсионерку
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 15-21 апреля 2019: дожди до четверга и до минус одного градуса
Отключение света 16 апреля 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростове-на-Дону к 7 годам приговорен вербовщик боевиков
В Ростове-на-Дону на Чкаловском неизвестный устроил стрельбу и скрылся
Перенесена дата открытия нового кладбища Ростова-на-Дону
На ремонт проспекта Королева в Ростове выделят 71 миллион рублей
В Ростовской области в аварии пострадали три человека
Ретро-снимок Ирины Аллегровой с короткой стрижкой восхитил поклонников певицы
В Ростове-на-Дону в изолятор передали тапочки с сим-картами
У мемориала «Самбекские высоты» почтят память бойцов Великой Отечественной
ВТБ отменил комиссию за денежные переводы с банком «Возрождение»
Дорогам Ростова-на-Дону поставили "четыре с минусом"
В Ростове-на-Дону на Садовой потушили пожар в заброшенном здании
В Ростове-на-Дону иномарка вылетела на "проклятый" перекресток и перевернулась
Анастасия Костенко призвала участниц конкурса "Мисс Россия 2019" воздержаться от негативных высказываний в адрес друг друга
В Таганроге во время аварии пострадали два человека
В Ростове-на-Дону пьяная девушка обворовала свою подружку
МЧС: в Волгодонске на территории больницы тлел утеплитель
Жительница Ростова-на-Дону предлагает отменить побелку деревьев
В Ростове-на-Дону мужчина ограбил знакомую, которая отказалась занять ему денег