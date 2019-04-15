Ростовская Ким Кардашьян легла на свою первую пластическую операцию

20-летняя ростовская модель Екатерина Галиченко, которую в Интернете считают жертвой пластической хирургии, сообщила в Instagram, что только сейчас, 13 апреля, перенесла свою первую операцию по изменению внешности. Напомним, девушка поразила глобальную сеть своими фотографиями с невероятно выдающимися формами (101-67-105), при этом она утверждает, что у нее все свое, только губы увеличила инъекциями.

И вот она выложила фотографии из больничной палаты с комментарием, что теперь ее внешность, наконец-то, могут справедливо считать ненастоящей. Подписчики тут же засыпали модель вопросами - на какую операцию она решилась. Ростовчанка ответила, что сделала риноплатику (исправление формы носа).

- Операция серьезная, длилась 4 часа, общий наркоз. Стоит дорого, - написала Екатерина. - Когда только начали вводить в наркоз, я дико хохотала. Говорила, что земля и иллюминаторе видна. Надо мной смеялись и говорили: "Ну День космонавтики же".

fab_girl__ Девочка, с которой выигрыш - пустяк

Но не все подписчики поверили, что это была первая операция девушки.

- Сделала очередную пластику? - писали они.

- Вы разве не заметили еще, что я транслирую практически 60-70 процентов своей жизни в "сториз"? Если бы я скрывала операции, то сейчас бы не рассказывала так открыто о вчерашней, - заверила оскорбившаяся красавица.

Потом она призналась, что пока не имеет никаких планов по изменению внешности.

fab_girl__ Женщина должна сначала влюбиться в себя, вытягивая своё собственное излучение, которое украшает её жизнь, а после в весь мир. Эта любовь сильнее всего, один раз родившись, как Венера из пены, она остаётся вечной.

Напомним, злопыхателям в сети девушка ответила, что ее грудь - это результат хорошей наследственности, а большие ягодицы - упорных тренировок. Ее много раз звали на телеканалы, рассказать о своей внешности, но прославившаяся ростовчанка не рвется на ток-шоу, так как опасается, что там ей никто не поверит. Пока она зарабатывает составлением программ фитнес-тренировок онлайн и гаданием на картах таро.

fab_girl__ Ты мечтаешь о ком-то попроще, Но с таким же душевным пожаром. Я тебя изучаю на ощупь, Потому что мне слов всегда мало.

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