2019-05-22T12:36:44+03:00
Общество

Ростовская Ким Кардашьян - назойливым поклонникам: "Не надо меня пытаться купить"

Мужчины атаковали девушку предложениями хорошо провести время
Илья БОГОМОЛОВ
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Екатерина с гордостью демонстрирует свое тело в социальных сетях.Екатерина с гордостью демонстрирует свое тело в социальных сетях.Фото: с личной страницы в соцсети.
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После того, как фотографии ростовской модели Екатерины Галиченко облетели СМИ, девушка стала постоянно испытывать повышенное внимание со стороны мужчин, покоренных ее внешностью. Она почти каждый день выкладывает в Instagram фрагменты переписок с различными "ухажерами", предлагающими ей то ужин в ресторане, то совместную поездку за границу, а то и вовсе полное материальное обеспечение. При этом подписчики обоих полов регулярно интересуются: появился ли у ростовчанки парень, собирается ли она замуж и будет ли переезжать в Москву.

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молча наблюдай
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Казалось бы, при таком внимании женщине можно быстро обзавестись мужчиной, но красавица с роскошными формами не спешит соглашаться на предложения поклонников, а иногда и откровенно отшивает их. Недавно, отвечая на восхищенный комментарий одной из подписчиц о таком неприступном поведении, Екатерина объяснила, в чем ошибка назойливых поклонников.

- Потому что не надо меня пытаться купить, - написала девушка со смайликами.

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Ты выглядишь, как казино. Я сильно задолжал, но я до сих пор бухой встреваю на zero. Ты самый охраняемый банк, и жизнь кричит: "Ограбь его, на миллион! Нет, на все миллионы мира!"
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При этом модель регулярно публикует цитаты о том, какими должны быть настоящие мужчина и женщина. Она не раз намекала, что ее кумирами являются американский рэпер Канье Уэст и его супруга Ким Кардашьян.

Напомним, ростовчанка прославилась (в том числе и за пределами России) после того как о ней написали в СМИ, как о жертве пластики. Фотографии девушки с большими губами, грудью и ягодицами облетели Интернет. Однако обладательница выдающихся форм заявила, что под нож хирурга никогда не ложилась, и все части ее тела - результат хорошей наследственности и тренировок. Только месяц назад у Екатерины была первая пластическая операция - девушка изменила форму носа.

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If someone tells you something unpleasant, go away, let them look at your fabulous ass.
2359 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

РАНЕЕ

Ростовская Ким Кардашьян рассказала, почему отказалась от съемок в "Пусть говорят"

У ростовчанки спросили, почему она отказалась сняться в популярной передаче "Пусть говорят". На это и многие другие телешоу девушку не раз зазывали, но она так и не появилась на ТВ.

- Потому что там никто бы не поверил в то, что операций не было, - ответила Екатерина. - На все эти передачи меня звали как человека, который перенес over 900 операций. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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