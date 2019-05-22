Ростовская Ким Кардашьян - назойливым поклонникам: "Не надо меня пытаться купить"

После того, как фотографии ростовской модели Екатерины Галиченко облетели СМИ, девушка стала постоянно испытывать повышенное внимание со стороны мужчин, покоренных ее внешностью. Она почти каждый день выкладывает в Instagram фрагменты переписок с различными "ухажерами", предлагающими ей то ужин в ресторане, то совместную поездку за границу, а то и вовсе полное материальное обеспечение. При этом подписчики обоих полов регулярно интересуются: появился ли у ростовчанки парень, собирается ли она замуж и будет ли переезжать в Москву.

fab_girl__ молча наблюдай

Казалось бы, при таком внимании женщине можно быстро обзавестись мужчиной, но красавица с роскошными формами не спешит соглашаться на предложения поклонников, а иногда и откровенно отшивает их. Недавно, отвечая на восхищенный комментарий одной из подписчиц о таком неприступном поведении, Екатерина объяснила, в чем ошибка назойливых поклонников.

- Потому что не надо меня пытаться купить, - написала девушка со смайликами.

fab_girl__ Ты выглядишь, как казино. Я сильно задолжал, но я до сих пор бухой встреваю на zero. Ты самый охраняемый банк, и жизнь кричит: "Ограбь его, на миллион! Нет, на все миллионы мира!"

При этом модель регулярно публикует цитаты о том, какими должны быть настоящие мужчина и женщина. Она не раз намекала, что ее кумирами являются американский рэпер Канье Уэст и его супруга Ким Кардашьян.

Напомним, ростовчанка прославилась (в том числе и за пределами России) после того как о ней написали в СМИ, как о жертве пластики. Фотографии девушки с большими губами, грудью и ягодицами облетели Интернет. Однако обладательница выдающихся форм заявила, что под нож хирурга никогда не ложилась, и все части ее тела - результат хорошей наследственности и тренировок. Только месяц назад у Екатерины была первая пластическая операция - девушка изменила форму носа.

fab_girl__ If someone tells you something unpleasant, go away, let them look at your fabulous ass.

РАНЕЕ

Ростовская Ким Кардашьян рассказала, почему отказалась от съемок в "Пусть говорят"

У ростовчанки спросили, почему она отказалась сняться в популярной передаче "Пусть говорят". На это и многие другие телешоу девушку не раз зазывали, но она так и не появилась на ТВ.

- Потому что там никто бы не поверил в то, что операций не было, - ответила Екатерина. - На все эти передачи меня звали как человека, который перенес over 900 операций. (подробности)