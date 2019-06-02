2019-06-02T12:07:17+03:00
Общество

«Мексика, ты круто читаешь!»: Поклонники в восторге от беби-фейс экс-участницы «Дома-2» Марины Черкасовой

Шутливое видео собрало почти 80 тысяч лайков
Ольга КУПОРОВА
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Фото: ms.mexikaФото: ms.mexika
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Бывшая участница «Дома-2» Марина Черкасова, она же - Мексика, собирает овации и лайки. Девушка знает как эпатировать публику. Но если раньше она подробно показывала и рассказывала о своих пластических операциях и демонстрировала татуировки на различных формах тела, то на этот раз опубликовала милое видео в стиле «беби-фейс» (судя по всему, использовав один из фильтров).

- Подвиньтесь щенки. Малая в здании. Сака нига дика сака, - прокомментировала запись Марина. Щенки не только подвинулись, они стали лайкать и писать комментарии (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Блин как же круто ты читаешь», «Это лучшее видео которое я видела сегодня», «Мекс ты крута», «Огонь!», «Не знала что ты так можешь зачитывать», «Это вышка».

ms.mexikams.mexika
Подвиньтесь щенки. Малая в здании. Сака нига дика сака...
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Если вдруг не знает, что такое «беби-фейс», объясняем - новый тренд на милое и детское лицо с большими глазами.

ms.mexikams.mexika
Я тупая, но я не глупая #мекskies #tattoogirls #makeup @ninochkamakeup #photography @apinphoto
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А вам понравилась запись Мексики? Пишите в комментариях!

ms.mexikams.mexika
Posh Spice #photography @logvi_boo #mua @mrs_anna_light #mexika
10808 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

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ИСТОЧНИК KP.RU

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