«Мексика, ты круто читаешь!»: Поклонники в восторге от беби-фейс экс-участницы «Дома-2» Марины Черкасовой

Бывшая участница «Дома-2» Марина Черкасова, она же - Мексика, собирает овации и лайки. Девушка знает как эпатировать публику. Но если раньше она подробно показывала и рассказывала о своих пластических операциях и демонстрировала татуировки на различных формах тела, то на этот раз опубликовала милое видео в стиле «беби-фейс» (судя по всему, использовав один из фильтров).

- Подвиньтесь щенки. Малая в здании. Сака нига дика сака, - прокомментировала запись Марина. Щенки не только подвинулись, они стали лайкать и писать комментарии (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Блин как же круто ты читаешь», «Это лучшее видео которое я видела сегодня», «Мекс ты крута», «Огонь!», «Не знала что ты так можешь зачитывать», «Это вышка».

ms.mexika Подвиньтесь щенки. Малая в здании. Сака нига дика сака...

Если вдруг не знает, что такое «беби-фейс», объясняем - новый тренд на милое и детское лицо с большими глазами.

ms.mexika Я тупая, но я не глупая #мекskies #tattoogirls #makeup @ninochkamakeup #photography @apinphoto

А вам понравилась запись Мексики? Пишите в комментариях!

ms.mexika Posh Spice #photography @logvi_boo #mua @mrs_anna_light #mexika

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