При тушении Ростовского музтеатра вода попала на сцену и в гримерные

Пожар на крыше не причинил Ростовскому музыкальному театру практически никакого материального ущерба. Такое заявление сделали сегодня, 10 июля в областном правительстве.

- От огня никакого урона нет, — сказал первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов. — Сгорела металлочерепица и деревянные конструкции, которые и так подлежали замене в ходе проводимого сейчас в театре ремонта. Не утрачено ни одной единицы имущества. Ущерб только моральный — коллектив учреждения пережил сильный стресс. Благодаря сотрудникам театра, пожарным и спасателям огонь удалось сравнительно быстро локализовать и предотвратить нанесение серьезного ущерба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/719318" frameborder="0"></iframe> Пожарные проливают горящую внутри кровлю музтеатра в Ростове-на-Дону, 9 июля 2019.ГУ МЧС России по РО

Художественный руководитель, он же генеральный директор музтеатра, Вячеслав Кущев при этом отметил, что при тушении пожара вода попала на сцену и в некоторые гримерные.

- Оказались замочены несколько костюмов, залиты водой шесть электрощитов, но в целом все нормально, - прокомментировал он. - Электроснабжение здания осуществляется на 80 процентов. Главное — удалось сохранить бесценные декорации, в высшей степени дорогие музыкальные инструменты и электронное оборудование.

Сегодня из здания выкачивали остатки воды, залитые помещения сушили тепловыми пушками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/719284" frameborder="0"></iframe> Пожар в музтеатре Ростов-на-Дону 9 июля 2019.

Напомним, в 17 часов 9 июля загорелась крыша одного из главных культурных учреждений Ростовской области. Огонь тушила группировка из 131 спасателя и 33 единиц техники. В 19:05 сотрудникам МЧС удалось локализовать пламя на площади в 350 квадратных метров. Еще через два часа была объявлена полная ликвидация пожара. Пострадавших нет. Предварительная причина ЧП - нарушение правил безопасности во время сварочных работ, которые проводили сотрудники подрядной организации, ведущей ремонт здания.

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Спасибо за спасенный театр!": жители Ростова-на-Дону восхитились слаженной работой пожарных

Ростовчане в социальных сетях обсуждают пожар в музыкальном театре. Свидетелями крупного возгорания стали сотни жителей донской столицы, многие выложили снимки и записи в Интернет.

- Восхищена вашей слаженной работой, - пишут пользователи соцсетей. - Быстро и четко, спасибо за спасенный наш театр!

- Круто, молодцы! - добавили другие. - Думал все, потеряли театр, а утром посмотрел и понял, что большую часть здания удалось сохранить. (подробнее)