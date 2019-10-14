Новый нежный образ инста-хулиганки Марины Мексики
И все-таки Марина Мексика умеет удивлять! Казалось бы, что еще можно этакое и эпатажное придумать после многочисленных татуировок и пластических операций?! А можно! Бывшая участница «Дома-2» и популярный блогер Марина Мексика настолько кардинально изменила внешность, что поклонники в восторге. С новой милой прической красотку и инста-хулиганку не узнать!
- Мне приятно читать ваши искренние комментарии я чувствую, как нравлюсь вам, - написала модель, выставив снимок в новом образе (здесь и далее авторский стиль, орфография, пунктуация сохранены). - Мои любимые девочки, всегда следуйте зову своего сердца, будте в гармонии с собой - следуя своим настоящим и искренним желаниям не оборачиваясь на то, что может помешать вам и сбить с пути, которое выбрало ваше сердце. Ведь кто как не вы сами знаете, что по настоящему может сделать вас счастливыми. Что может быть прекрасней удовлетворенной своими воплощенными желаниями девушки?
В комментариях буквально потерялись высказывания хейтеров, которые любят зубоскалить на странице Мексики, настолько много подписчиков оставило добрых слов: «Огонь», «Сейлор мун», «Классная», «Супер», «Куколка», «Неземная. Это прямо твое», «Что за милашек», «Женственная мекс».
Напомним, Марина 24 года, она родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице в Instagram иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье. Недавно она подтвердила, что встречается с Артемом Кид из MBAND.
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ИСТОЧНИК KP.RU