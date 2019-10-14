2019-10-14T15:15:02+03:00
Общество

Новый нежный образ инста-хулиганки Марины Мексики

Бывшая участница «Дома-2» из Ростова-на-Дону кардинально изменила внешность
Ольга КУПОРОВА
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Фото: instagram.com/ms.mexikaФото: instagram.com/ms.mexika
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И все-таки Марина Мексика умеет удивлять! Казалось бы, что еще можно этакое и эпатажное придумать после многочисленных татуировок и пластических операций?! А можно! Бывшая участница «Дома-2» и популярный блогер Марина Мексика настолько кардинально изменила внешность, что поклонники в восторге. С новой милой прической красотку и инста-хулиганку не узнать!

- Мне приятно читать ваши искренние комментарии я чувствую, как нравлюсь вам, - написала модель, выставив снимок в новом образе (здесь и далее авторский стиль, орфография, пунктуация сохранены). - Мои любимые девочки, всегда следуйте зову своего сердца, будте в гармонии с собой - следуя своим настоящим и искренним желаниям не оборачиваясь на то, что может помешать вам и сбить с пути, которое выбрало ваше сердце. Ведь кто как не вы сами знаете, что по настоящему может сделать вас счастливыми. Что может быть прекрасней удовлетворенной своими воплощенными желаниями девушки?

ms.mexikams.mexika
Я знала, что вы зацените новую Мексику)
22838 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В комментариях буквально потерялись высказывания хейтеров, которые любят зубоскалить на странице Мексики, настолько много подписчиков оставило добрых слов: «Огонь», «Сейлор мун», «Классная», «Супер», «Куколка», «Неземная. Это прямо твое», «Что за милашек», «Женственная мекс».

ms.mexikams.mexika
Знаете что? Почему-то именно вчера, когда я лежала у моря, в мою голову залетела мысль о том, что я хочу завести детей только когда перееду в Европу... Я безумно люблю Москву и у меня на неё огромные планы, но малыш у меня появится в другой стране. P.S... Спасибо Вселенная я чувствую ты рядом) #mexika
12129 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
ms.mexikams.mexika
Вдохновение @kristina_x_make_up Это так прекрасно, видеть ваши рисунки, как вы стараетесь и вкладываете душу в ваши работы, спасибо вам вы знаете, как поднять мне настроение)))) #habitchmeow
5224 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
ms.mexikams.mexika
Интересно узнать ваше мнение по поводу самой оптимальной разницы в возрасте между между мужчиной и женщиной)))) Позже выскажу своё мнение,но для начала хотелось бы услышать вас))) #мексика
30355 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, Марина 24 года, она родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице в Instagram иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье. Недавно она подтвердила, что встречается с Артемом Кид из MBAND.

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Красотка и скандалистка Mexika, она же - бывшая участница «Дома-2» - научилась эпатировать публику. Казалось бы, все привыкли к ее страсти по изменению внешности, но нет... Гнев и негатив полился после очередной публикации снимка ростовчанки в Инстаграм. Казалось бы, ничего откровенного, но комментарии не заставили себя ждать (подробности)

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Марина Мексика не только бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» («Пятница»). Она активная блогерша. Девушка регулярно публикует в своем Инстаграме различные луки и делится подробностями проведения пластических операций, чем, естественно, вызывает массу эмоциональных комментариев. Одним не нравятся татуировки, другие - в восторге. Некоторые за естественную красоту, но есть и фолловеры с прямо противоположным мнением (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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