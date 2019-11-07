«Не уродуй себя операциями!»: Экс-участницу «Дома-2» умоляют прекратить эксперименты над внешностью

Эпатажная бывшая участница скандальных проектов «Инстаграмщицы» и «Дом-2» знает, как удивить своих поклонников. То она снимается без белья в фривольной позе, то демонстрирует себя на следующий день после пластической операции, то заявляет о преступлении, жертвой которого она стала. Скучать подписчикам не приходится. На этот раз она обратилась с невинным вопросом о том, куда полететь на отдых. Ответов было много, причем не все на заданную тему. Как оказалось, народ больше все-таки интересует личная жизнь и потенциальные операции красотки.

- Мексика, прошу вас, остановитесь со своими операциями, - написала одна из поклонниц. - Вы настоящая красавица, а если увлечетесь, можете превратиться в изуродованную мымру. Будете потешать широкую публику...

ms.mexika Я знала, что вы зацените новую Мексику)

Комментарии не заставили себя ждать (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Классно выглядишь», «Ту супер», «Красотка», «Господи, чи ни звизда», «Крутая сучка», «Марина, остановись, ты уже идеальная! Только наряды поменяй, на легкодоступную особу похожа».

Напомним, Марина 24 года, она родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице в Instagram иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье.

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