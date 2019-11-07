2019-11-07T16:30:25+03:00
Общество

«Не уродуй себя операциями!»: Экс-участницу «Дома-2» умоляют прекратить эксперименты над внешностью

Однако Марина Мексика из Ростова-на-Дону не исключает новые преображения [фото]
Ольга КУПОРОВА
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Подписчики считают, что девушка должна прекратить операции. Фото: ms.mexikaПодписчики считают, что девушка должна прекратить операции. Фото: ms.mexika
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Эпатажная бывшая участница скандальных проектов «Инстаграмщицы» и «Дом-2» знает, как удивить своих поклонников. То она снимается без белья в фривольной позе, то демонстрирует себя на следующий день после пластической операции, то заявляет о преступлении, жертвой которого она стала. Скучать подписчикам не приходится. На этот раз она обратилась с невинным вопросом о том, куда полететь на отдых. Ответов было много, причем не все на заданную тему. Как оказалось, народ больше все-таки интересует личная жизнь и потенциальные операции красотки.

- Мексика, прошу вас, остановитесь со своими операциями, - написала одна из поклонниц. - Вы настоящая красавица, а если увлечетесь, можете превратиться в изуродованную мымру. Будете потешать широкую публику...

ms.mexikams.mexika
Я знала, что вы зацените новую Мексику)
22838 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Комментарии не заставили себя ждать (здесь и далее авторский стиль и пунктуация сохранены): «Классно выглядишь», «Ту супер», «Красотка», «Господи, чи ни звизда», «Крутая сучка», «Марина, остановись, ты уже идеальная! Только наряды поменяй, на легкодоступную особу похожа».

Напомним, Марина 24 года, она родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице в Instagram иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье.

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Красотка и скандалистка Mexika, она же - бывшая участница «Дома-2» - научилась эпатировать публику. Казалось бы, все привыкли к ее страсти по изменению внешности, но нет... Гнев и негатив полился после очередной публикации снимка ростовчанки в Инстаграм. Казалось бы, ничего откровенного, но комментарии не заставили себя ждать (подробности)

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Марина Мексика не только бывшая участница «Дома-2» и «Инстаграмщицы» («Пятница»). Она активная блогерша. Девушка регулярно публикует в своем Инстаграме различные луки и делится подробностями проведения пластических операций, чем, естественно, вызывает массу эмоциональных комментариев. Одним не нравятся татуировки, другие - в восторге. Некоторые за естественную красоту, но есть и фолловеры с прямо противоположным мнением (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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