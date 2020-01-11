Дочки-матери: Ростовские знаменитости садятся на шпагаты и отдыхают вместе с мамами на Мальдивах
Недаром говорят: яблоко от яблоньки. А если посмотреть на ростовчанок, то сразу можно понять - откуда такая стать, грация и красота. Наши девушки умеют не только покорять сердца миллионов, но и хорошо отдыхать.
Так Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева провела часть зимних каникул в родном Ростове-на-Дону. Вместе с мамой и подругами Русская русалка отправилась в местных аквапарк, а еще устроила пижамную вечеринку у новогодней елки. Кстати, именно там она в очередной раз показала великолепную растяжку, продемонстрировав, как и мама Ирина, идеальный шпагат.
Самая красивая россиянка по версии этого года Алина Санько провела праздники на Мальдивах. Там она заодно и отметила свой день рождения. На заграничный курорт красавица укатила вместе с мамой и порадовала подписчиков трогательными снимками.
На одном из них они позируют вместе с мамой на яхте. «Мисс Россия» подписала фото - «С моей лучшей подругой». Подписчики осыпали красавиц комплиментами, немало из которых досталось и старшей красавице семьи Санько.
Поддерживает дочь и мама Анастасии Тарасовой - супруги известного футболиста. Дончанка, которая вошла в ТОП-10 красавиц конкурса «Мисс Мира», сейчас в ожидании второго ребенка.
- Как вы поняли, мы в семейных хлопотах по полной, - подписала кадр Анастасия, на котором нежно обнимается с мамой. - Сегодня взяла с собой на плановый осмотр маму. Правда никто не поверил, что Виктория Владимировна состоит со мной в данной степени родства. Сестра, не иначе. Вот вам, как минимум, один из плюсов молодого материнства.
Результатом стали тысячи лайков и восторженных сообщений.
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ИСТОЧНИК KP.RU