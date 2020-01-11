2020-01-11T11:57:53+03:00
Общество

Дочки-матери: Ростовские знаменитости садятся на шпагаты и отдыхают вместе с мамами на Мальдивах

Красавицы гордятся своими родительницами, называя их лучшими подругами
ГОШЕВ Игорь
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Ростовские красотки устраивают совместный отдых с мамами-подругами. Фото: Instagram Влады Чигиревой и Алины Санько.Ростовские красотки устраивают совместный отдых с мамами-подругами. Фото: Instagram Влады Чигиревой и Алины Санько.
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Недаром говорят: яблоко от яблоньки. А если посмотреть на ростовчанок, то сразу можно понять - откуда такая стать, грация и красота. Наши девушки умеют не только покорять сердца миллионов, но и хорошо отдыхать.

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Я очень тебя люблю и счастлива, что 25 лета назад родилась именно у такой жизнерадостной, юморной, чудной, вселюбящей и самой милой мамы в мире.
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Так Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева провела часть зимних каникул в родном Ростове-на-Дону. Вместе с мамой и подругами Русская русалка отправилась в местных аквапарк, а еще устроила пижамную вечеринку у новогодней елки. Кстати, именно там она в очередной раз показала великолепную растяжку, продемонстрировав, как и мама Ирина, идеальный шпагат.

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Happy new year
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Самая красивая россиянка по версии этого года Алина Санько провела праздники на Мальдивах. Там она заодно и отметила свой день рождения. На заграничный курорт красавица укатила вместе с мамой и порадовала подписчиков трогательными снимками.

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With the most important and amazing person in my life. my mother
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На одном из них они позируют вместе с мамой на яхте. «Мисс Россия» подписала фото - «С моей лучшей подругой». Подписчики осыпали красавиц комплиментами, немало из которых досталось и старшей красавице семьи Санько.

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С моей лучшей подругой-моей МАМОЙ
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Поддерживает дочь и мама Анастасии Тарасовой - супруги известного футболиста. Дончанка, которая вошла в ТОП-10 красавиц конкурса «Мисс Мира», сейчас в ожидании второго ребенка.

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Как вы поняли, мы в семейных хлопотах по полной.
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- Как вы поняли, мы в семейных хлопотах по полной, - подписала кадр Анастасия, на котором нежно обнимается с мамой. - Сегодня взяла с собой на плановый осмотр маму. Правда никто не поверил, что Виктория Владимировна состоит со мной в данной степени родства. Сестра, не иначе. Вот вам, как минимум, один из плюсов молодого материнства.

Результатом стали тысячи лайков и восторженных сообщений.

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МАМОЧКА!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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