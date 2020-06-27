"Без Еременко, но с Мамаевым": ФК "Ростов" объявил состав на игру с "Арсеналом"

ФК "Ростов" и ФК "Арсенал" объявили стартовые составы на сегодняшний матч 24-го тура ТИНЬКОФФ РПЛ, который начнется в 20:00 по московскому времени.

Итак, в составе "Ростова" на поле выйдут: Песьяков, Чернов, Козлов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов и Шомуродов. На скамейке запасных будут: Бабурин, Рудаков, Осинов, Ведерников, Гапечкин, Байрамян, Черкес, Прошляков и Долгов.

Отметим, что участие во встрече не примут футболисты "Ростова", у которых ранее был обнаружен коронавирус. Это Роман Еременко, Арсений Логашов, Матиас Норманн, Ивелин Попов, Деннис Хаджикадунич. Тем не менее, Хорен Байрамян, которого считают "нулевым зараженным" оказался в заявке на матч с тульской командой и имеет все шансы сегодня выйти на поле.

А "Арсенал" будут представлять: Лодыгин, Григалава, Хагуш, Денисов, Альварес, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко, Кангва. Запасные: Нигматуллин, Левашов, Беляев, Довбня, Володько, Горбатенко, Пантелеев, Банда, Кангва, Громыко, Ковалёв, Аджоев.

Стоит отметить, что на тренерском мостике будет присутствовать и Валерий Карпин, главный тренер ФК "Ростов".

Валерий Карпин будет присутствовать на тренерском мостике. Фото: ФК "Ростов"

Напомним, что игрок "Ростова" Ивелин Попов призвал сегодня поддержать команду по возможности на стадионе и у телевизоров. Он обратился к болельщикам в своем аккаунте Инстаграм.

Болельщики, которые придут на матч, обязательно должны быть в масках и перчатках, а также иметь при себе телефон с полученным смс-сообщением, абонемент и паспорт владельца абонемента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК "Ростов" - ФК "Арсенал" 27 июня 2020: прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу РПЛ.

Футбол, матч ФК "Ростов" - ФК "Арсенал" 27 июня. Прямая онлайн-трансляция состоится 27 июня 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 24 тура чемпионата России по футболу РПЛ.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!