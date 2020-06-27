Капитан ФК "Ростов" Ивелин Попов призвал поддержать команду, но не раскрыл тайны, какой состав выйдет на поле

Игрок ФК "Ростов" Ивелин Попов в своем аккаунте Инстаграм призвал поддержать клуб в сегодняшней игре с ФК "Арсенал".

Напомним, матч 24-го тура ТИНЬКОФФ РПЛ состоится сегодня, 27 июня, в 20:00 на стадионе "Ростов-Арена". В преддверии игры капитан команды Ивелин Попов через свой аккаунт в соцсети Инстаграм обратился к болельщикам.

- Сегодня футбол возвращается на Арену. Вы готовы поддержать нашу команду? - поинтересовался полузащитник желто-синих.

В комментариях один из болельщиков спросил, какой же все-таки состав выйдет сегодня на поле. Но на этот вопрос капитан команды так и не ответил.

Ранее Ивелин Попов дважды был признан лучшим игроком матча. Футболист проявил себя в матче с "Локомотивом" и "Динамо". Бывший полузащитник "Спартака" и капитан сборной Болгарии подписал контракт с "Ростовом" на 2,5 года.

Ивелин Попов хорошо известен российским любителям футбола по выступлениям за "Кубань", куда он перешел в 2012 году из турецкого "Газиантеспора". В составе краснодарцев атакующий полузащитник провел 80 матчей и забил 19 мячей. Спустя три года болгарин перешел в московский "Спартак" (77 матчей, 6 мячей) и стал с ним чемпионом России в сезоне-2016/2017. В прошлом сезоне на правах аренды выступал за "Рубин" (9 матчей, 4 мяча).

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