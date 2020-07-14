Куда уйдут Карпин и Арутюнянц: президент «Ростова» планирует купить футбольный клуб в Европе

Появилась новая информация о том, что может произойти с топовыми менеджерами футбольного клуба «Ростов» - президентом Арташесом Арутюнянцом, главным тренером Валерием Карпиным и спортивным директором Алексеем Рыскиным.

Напомним, что ранее журналист Metaratings.ru Иван Карпов сообщил в своем материале, что все вышеперечисленные персоны уже в ближайшем будущем покинут свои посты, а затем и вовсе простятся с командой и болельщиками «желто-синих».

При этом представители донского клуба опровергли эту информацию, назвав ее неправдой.

- О причинах и обстоятельствах произошедшего я напишу чуть позже. Но пока все выглядит так, что российский футбол потеряет еще одного мецената, - пообещал он в своем телеграм-канале.

И вот те самые долгожданные подробности назревающей, по данным Metaratings.ru, сенсации. По версии сайта, Арташес Арутюнянц всерьез рассматривает возможность приобретения футбольного клуба в Европе.

- В случае успешной сделки Арутюнянц планирует забрать в новый клуб главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина, несмотря на официальное опровержение нашей информации о планах покинуть «Ростов», - утверждает Иван Карпов.

По его сведениям, у Арташеса Арутюнянца есть несколько существенных мотивов для неожиданного разворота в сторону европейского футбола.

- Арутюнянц хочет уйти из «Ростова» и начать работу в европейском клубе по трем причинам: деньги, предвзятое судейство по отношению к команде и управленческий беспредел в РПЛ. Арутюнянц и его команда устали от постоянных долгов, невозможности регионального правительства выполнять свои обязательства, а также от позиции РПЛ, которая перекладывает ответственность на клубы и Роспотребнадзор, - перечисляет Карпов поводы для решения президента «Ростова».

Журналист уточняет, что у Арутюнянца, Карпина и Рыскина есть варианты работы с клубами из трех европейских чемпионатов – Испании, Португалии и Бельгии.

В то же самое время, бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко, уверен, что сообщение об уходе ключевых персон ростовчан похоже на фейк, а его целью является дестабилизация ситуации в донском клубе. Специалист утверждает, что в распространении подобной информации могут быть заинтересованы команды РПЛ, которых ростовские футболисты опережают в борьбе за место в еврокубках.

- Пару лет назад там допинг искали, сейчас судьи, как обычно, ослепли. Этот очередной вброс — схема по раскачиванию устойчивости в клубе, — заявил эксперт.

Добавим, что тема ухода Валерия Карпина из донского клуба поднималась и осенью прошлого года. Тогда причинами разрыва трудовых отношений тренера и «Ростова» назывались денежные неурядицы, преследующие команду, и слабый менеджмент.

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