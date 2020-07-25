В Ростовской области следователи вернули матери похищенного младенца

Похищенного минувшей ночью младенца следователи оперативно вернули матери.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 июля в сальском роддоме был похищен младенец. О похищении в правоохранительные органы сообщила фельдшер родильного дома Наталья Иванова. Она рассказала, что в 3:15 ночи в медицинское учреждение через окно пробрался неизвестный и похитил новорожденного мальчика у пациентки Натальи Русиковой. Схватив малыша, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Отчаявшиеся родители обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг". Особых примет малыша было совсем немного - мальчик, рост - 52 сантиметра, вес - 3600 грамм, глаза серые, лысый. К поискам младенца подключились и полицейские.

Почти в течение суток велись поиски пропавшего ребенка. В конце концов полицейским удалось найти и задержать похитительницу. Ей оказалась 40-летняя жительница Калмыкии.

- Девушка прятала похищенного ребенка на съемной квартире. Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Причиной похищения стал выкидыш похитительницы. После него она и пошла на преступление. С похищенным малышом она собиралась уехать в Яшалту. Правоохранители смогли задержать подозреваемую с малышом на руках. Ребенка у нее забрали и вернули матери, которая все это время не находила себе место в роддоме.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/792612" frameborder="0"></iframe> Следователи совместно с сотрудниками полиции вернули похищенного ребенка матери.

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