2020-07-27T09:21:50+03:00
Происшествия

Мать похищенного в Сальске младенца уверяет, что была под гипнозом

Она в бессознательном состоянии оставила ребенка с незнакомкой
Виктория Никитина
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Мать похищенного младенца заявляет, что в момент преступления была под гипнозомМать похищенного младенца заявляет, что в момент преступления была под гипнозомФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Открываются все новые и новые подробности похищения младенца в Ростовской области.

Пострадавшая мать в интервью телеканалу "РЕН ТВ" заявила, что в момент похищения сына она находилась под гипнозом. Наталья Русикова также уточнила, что похитительница долгое время ходила под окнами и заглядывала внутрь. Женщина стучала в стекла и призвала на помощь некую сестру Алену, которая якобы тоже родила. Но стоит отметить, что рожениц с таким именем в палате, да и во всем роддоме не оказалось.

Как раз в ночь похищения Наталья проснулась, чтобы сходить в туалет. Она открыла глаза и увидела перед боксом с ребенком незнакомку. Из воспоминаний Натальи, она задала похитительнице лишь один вопрос: "Как вы тут оказались?", глядя ей прямо в глаза. А затем, как ни в чем не бывало, пошла в туалет, и только дойдя до конца коридора, поняла, что что-то не так.

Женщина опрометью помчалась обратно в палату, но малыша уже не было. А соседка по палате заявила, что ее ребенка похитили.

- Жалко, что у нас в стране мораторий, я бы таких людей на электрический стул сажала, - заявила Русикова изданию "Подъём".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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