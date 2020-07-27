Мать похищенного в Сальске младенца уверяет, что была под гипнозом

Открываются все новые и новые подробности похищения младенца в Ростовской области.

Пострадавшая мать в интервью телеканалу "РЕН ТВ" заявила, что в момент похищения сына она находилась под гипнозом. Наталья Русикова также уточнила, что похитительница долгое время ходила под окнами и заглядывала внутрь. Женщина стучала в стекла и призвала на помощь некую сестру Алену, которая якобы тоже родила. Но стоит отметить, что рожениц с таким именем в палате, да и во всем роддоме не оказалось.

Как раз в ночь похищения Наталья проснулась, чтобы сходить в туалет. Она открыла глаза и увидела перед боксом с ребенком незнакомку. Из воспоминаний Натальи, она задала похитительнице лишь один вопрос: "Как вы тут оказались?", глядя ей прямо в глаза. А затем, как ни в чем не бывало, пошла в туалет, и только дойдя до конца коридора, поняла, что что-то не так.

Женщина опрометью помчалась обратно в палату, но малыша уже не было. А соседка по палате заявила, что ее ребенка похитили.

- Жалко, что у нас в стране мораторий, я бы таких людей на электрический стул сажала, - заявила Русикова изданию "Подъём".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области новорожденного малыша похитили из родильного дома.

Ребенку всего три дня от роду.

В Ростовской области подозреваемый в похищении новорожденного проник в роддом через окно.

Стали известны подробности громкого ЧП в Сальске.

После выкидыша жительница Калмыкии решилась на похищение младенца в Сальске.

Женщина собиралась уехать с похищенным ребенком в Яшалту.

По факту похищения ребенка в Сальске возбуждено уголовное дело.

Полицейские оперативно нашли украденного малыша.

В Ростовской области следователи вернули матери похищенного младенца.

На похитительницу малыша возбуждено уголовное дело.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!