14 декабря исполняется два года со дня трагедии в Шахтах. В этот день около 6 часов прогремел мощный взрыв в девятиэтажном доме на улице Хабарова. Пострадали 16 квартир, четыре — оказались разрушены.Погибли четыре человека — пенсионерка Людмила Власова, молодая женщина Виктория Ларикова, супруги Владимир и Ольга Пашутины и их старшая дочь Татьяна. Двухлетней дочери и мужу Виктории удалось выжить. Младшая дочь Пашутиных, 18-летняя Ирина, лишилась всех близких родственников.Алла Ситникова — жительница одной из поврежденных квартир. Она и вся ее семья стали свидетелями взрыва. Женщина рассказала, когда пострадавшие вернулись в восстановленный дом и ка живут сейчас.ВЫБЕЖАЛИ В ОДНИХ НОЧНУШКАХНакануне трагедии Алла, ее муж и две дочери отметили Старый Новый год и ни о чем не подозревая легли спать. Семейные посиделки удались, подозрительных предчувствий ни кого не было. Рано утром Алла проснулась от сильного грохота.— Первое, что я увидела — дочь бежит ко мне, а за ней — вылетающие из окон стекла. Всё было как в замедленной съемке. Залетает соседка и кричит: «Алла, лифт взорвали!», — вспоминает женщина.В состоянии шока соседка Ситниковых не поняла, что случилось. А первое, что увидела — развороченный лифт. Растерянные люди выбежали на улицу практически в чем были. Там уже столпились другие жильцы.После взрыва Алла и семьей переехала к родственникам. В течение года о тех событиях она стала думать все реже. Но воспоминания вернулись, когда весной 2020 года женщина снова въехала в восстановленную квартиру.«ВООБЩЕ НЕ МОГЛИ СПОКОЙНО СПАТЬ»Сейчас дом на Хабарова, 16 выглядит как прежде. Вместо гаражей возле здания появились спортивная и детская площадки, зона отдыха. Сложно представить, что когда-то люди пережили здесь столько горя.По словам Аллы, многие жильцы продали квартиры. В основном, это те, кому пришлось хуже всех — жители верхних этажей, которым пришлось выбираться из-под завалов. В квартирах Лариковых и Пашатиных до сих пор никто не живет.— Кирилла Ларикова, который потерял жену, видела лишь один раз. Ему пришлось прийти, в квартире вроде как прорвало трубу. Ирину не видела. Она вроде сейчас доучивается, въедет ли сюда когда-нибудь — не знаю. Говорят, что в этом году выходит замуж, — говорит Алла.По словам собеседницы, у нее и мужа даже мысли не было продавать квартиру. Однако не обошлось и без сложностей. Рабочие восстановили окна, двери и стены, но косметический ремонт пришлось делать за свой счет. За год простоя обои и линолеум испортились, пришла в негодность мебель. 100 тысяч компенсации на работы и покупки не хватило — пришлось брать кредит еще на такую же сумму.Но самым тяжелым было просыпаться в первые дни в той самой комнате.— В первый месяц, как въехали, было очень сложно. Вообще не могли спокойно спать. Каждое утро просыпалась в шесть часов и не могла заснуть. Просто открываю глаза и сижу. Постепенно успокоились.«НАС ОБЪЕДИНИЛ ВЗРЫВ»Алла говорит, что оставшиеся в доме жильцы стали как одна семья. Не зря говорят, что общее горе объединяет.— Этот взрыв очень нас объединил. Если раньше мы друг друга не знали. Стали интересоваться жизнью друг друга, помогать, поддерживать. Все вопросы дома мы решаем сообща. Наверное, странно говорить, что-то хорошее после этого все-таки случилось.12 января в местном шахтинском соборе прошла панихида по погибшим при взрыве. Собрались многие жильцы — почти память тех, кто два года назад, 14 января, так и не вышел из этого дома.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИз-под завалов дома в Шахтах достали тела всех погибшихОкончательное число жертв взрыва газа в Ростовской области - пять человек. (Подробности)Следователи нашли подозреваемых во взрыве дома в ШахтахВ их отношении возбудили уголовное дело. (Подробности)