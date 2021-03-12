Ведра овощей и хлеба: что случилось с ростовской слонихой Эколь после переезда в московский цирк

Слонихе в этом году исполнится 4 года. Фото: ростовский зоопарк

Знаменитая среди ростовчан слониха Эколь вот уже несколько месяцев как переехала в московский цирк. В этом году ей исполнится только 4 года, поэтому выступать на манеже еще рано. Пока она живет в отдельном просторном вольере на территории Большого Московского цирка. С ней работает известный дрессировщик Эдгард Запашный, который постепенно обучает ее различным упражнениям.

На днях он впервые опубликовал видео с участием слонихи в своем инстаграм-аккаунте. Знаменитый дрессировщик показал ее рацион питания. По его словам, в день ей нужно шесть ведер с фруктами, овощами и хлебом. Она также очень любит сено. На радостях от предстоящей трапезы совсем юная слониха даже показала некоторые цирковые элементы.

- Я так тебя люблю! Приятного аппетита! - с любовью произносит Эдгард на записи в своем посте.

Ранее на пресс-конференции в Ростове дрессировщик говорил, что у слонихи с переездом изменилось имя. Он стал называть ее немного по другому - Николь. Якобы, это было сделано для удобства животного.

С каждым днем Эколь-Николь становится сильнее и больше. Сейчас ее вес - около 1,5 тонны. Запашный, по его словам, дрессирует слониху, избегая жестокости и криков. Он не раз говорил, что в работе вместо хлыста предпочитает поощрение животных вкусными угощениями.

Пока слонихе рано выступать на сцене. Фото: Большой московский цирк братьев Запашных

Напомним, летом прошлого года слониху забрали из зоопарка донской столицы, где она родилась. Такое решение вызвало бурное негодование среди местных жителей и защитников животных. Они посчитали, что передавать столь умное существо в цирк - жестоко и безнравственно.

В связи с этим ростовский питомник подвергся санкциям и был исключен из Евроазиатской ассоциации зоопарков. Чтобы успокоить общественность и расставить все точки над "i", Эдгард Запашный, телеведущий Тимофей Баженов и представители зоопарка рассказали на большой пресс-конференции в Ростове о причинах переезда слонихи в Москву. По их словам, содержать в одном вольере в зоопарке четырех слонов -- слишком опасно для их жизни. Эколь взрослела, у других зоопарков не нашлось средств для ее содержания, поэтому животное взял московский цирк.

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