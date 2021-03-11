В Ростове-на-Дону мужчина положил на карту деньги «Банка приколов» и стал богаче на полмиллиона рублей

Мужчина засунул в приемник более сотни поддельных купюр Фото: Артем КИЛЬКИН

В донской столице мужчина придумал необычный способ быстро разбогатеть. Он засунул в банкомат более сотни поддельных пятитысячных купюр. Деньги аппарат принял и даже зачислил на счет. Хитрый трюк принес злоумышленнику более полумиллиона рублей.

- В полицию обратился один из представителей банков, который рассказал о том, что во время инкассации банкомата на улице Шолохова были обнаружены поддельные деньги, - рассказали «Комсомольской правде-Ростов» в донском главке.

Во время расследования выяснилось, что счет зарегистрирован за пределами донского региона. Карта была открыта в Новосибирске, поэтому донским правоохранителям пришлось отправлять запрос туда.

Полицейские возбудили дело по статье «Кража в особо крупном размере». Виновному в преступлении грозит лишение свободы с отбыванием наказания в колонии.

В скандале с поддельными деньгами ранее оказалась кассирша из Ростова. Она поменяла миллионы рублей на «фантики». На этом женщине удалось заработать почти 9,4 миллиона рублей.

Недавно на территории донского региона раскрыли схему распространения фальшивых денег по России.

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