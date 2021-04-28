Наркокурьер или жертва любви: что сейчас с Марией Дапирка, задержанной в аэропорту Вьетнама с тремя килограммами кокаина

Мария Дапирка отбывает пожизненное заключение во Вьетнаме. Фото: соцсети.

В 2014 году ростовчанку Марию Дапирка задержали в аэропорту Хошимина. В ее чемодане вьетнамские полицейские нашли почти три килограмма кокаина. Маше грозила смертная казнь, но в итоге ее приговорили к пожизненному заключению.

Семья девушки считает, что наркотики ей подкинул бойфренд. Родители вот уже шесть лет не видели Марию, но продолжают «биться» за ее возвращение. Мама девушки рассказала "КП-Ростов-на-Дону", как сейчас живет ее дочь и есть ли надежда на ее возвращение.

Родные не видели Марию более семи лет. Фото: соцсети.

ВЛЮБИЛАСЬ И СОБИРАЛАСЬ ЗАМУЖ

Мария жила в Ростове и работала художником. Несколько лет назад она уехала в отпуск в Таиланд, но в итоге влюбилась в местные красоты и осталась. Ростовчанка работала гидом, продавала картины и копила на квартиру в России. Планировала вернуться через годик — полтора. Но планам не суждено было сбыться. Россиянка встретила мужчину из Нигерии и влюбилась.

— Она переехала к нему. Собиралась за него замуж и хотела детей, - рассказывал «КП» брат Марии Вадим Дапирка, - Он говорил, что футболист, что ездит на игры и брал ее с собой в поездки в Бразилию.

Несколько лет назад Маша приехала в Таиланд и осталась здесь жить. Фото: соцсети.

Летом 2014 года Мария даже решила познакомить Ника с семьей. Влюбленные планировали, что сначала в Россию отправится сама Маша, а следом за ней — Ник. Ростовчанка добралась до родины из Бразилии через Вьетнам. В аэропорту Хошимина ее остановили полицейские и изъяли чемодан — в нем оказалось три килограмма кокаина.

ЧЕМОДАН С ДВОЙНЫМ ДНОМ

Выяснилось, что чемодан ей подарил тот самый Ник. По словам родных, у чемодана было двойное дно, о котором девушка и не подозревала. Тот же молодой человек сам выбрал ей маршрут до дома через Вьетнам и купил билеты. К слову, после задержания Марии Ник пропал.

По вьетнамскому законодательству, Дапирка грозила смертная казнь. Приговор суда оказался не столь суровым, правда и мягким его не назовешь. Марию приговорили к пожизненному. Никто не стал слушать доводы россиянки, а тем более — искать нигерийского футболиста Ника.

ЖИВЕТ В КАМЕРЕ БЕЗ ОКОН И ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ

После приговора девушку отправили в камеру на 35 человек. Вместе с другими заключенными девушка с пяти утра и до вечера шила рыболовные сети. От такой работы очень болела спина, но деваться было некуда.

Мама Марии Ольга рассказала "КП-Ростов-на-Дону", что летом дочь перевели в другой лагерь. Здесь работа не такая монотонная и тяжелая, осужденные занимаются фермерством. Маша разводит свиней и уток, работает на огороде. Правда, есть и свои сложности.

— Это место находится ближе к горам. Днем нужно полностью кутаться в одежду, иначе сгоришь на солнце. А ночью очень холодно. В помещении, где они живут нет окон, только проемы с решетками. Ни теплой одежды, ни одеял им не выдают, поэтому собираемся все это отправить ей посылкой, — говорит мама Марии.

Сейчас девушка ухаживает за животными и работает в огороде. Фото: соцсети.

Кроме того, ростовчанку не покидают боли в спине. Это и понятно — у Марии межпозвоночная грыжа, которую давно никто не лечит и не собирается.

— Маша говорит, что научилась жить с этой проблемой. Старается беречь себя, не поднимает тяжести. Но, правда, она вообще никогда не жалуется. Бывает, конечно, пишет о каких-то трудностях, но не в таком тоне, чтобы ее жалели, - рассказала "КП-Ростов-на-Дону" мать девушки.

ВЕРНУТ ЛИ В РОССИЮ?

Дапирка подавала прошение о переводе еще весной 2019 года. Родные надеялись, что возымеет действие договор о передаче осужденных, заключенный между Россией и Вьетнамом. Однако в конце года Марии в переводе отказали.

— Сейчас ситуация вообще зависла. Консульство нам отвечает, что делом занимаются компетентные органы двух стран. Но никаких изменений нет, — говорит Ольга в эксклюзивном интервью "КП-Ростов-на-Дону".

Один раз девушке уже отказали в переводе на родину. Фото: соцсети.

Из-за коронавируса ни адвокат, ни родные девушку навестить ее не могут. Заключенных полностью изолировали — лагерь не могут покидать даже охранники.

— Мы, конечно, очень расстроены, что все так затягивается с переводом, что я даже не могу к ней приехать на свидание. А я так надеялась увидеть Машу. Случится это теперь, скорее всего, не скоро, - горестно подытожила мать Марии.

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