Новости Ростова-на-Дону на 30 апреля 2021: мост на Малиновского открыли для общественного транспорта

Мост на Малиновского откроют для автобусов и спецтранспорта. Фото: администрация Ростова.

Новости Ростова-на-Дону на 30 апреля 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала информацию о главных событиях города и области.

Прокуратура начала проверку ситуации, сложившуюся на четырех аксайских рынках. Как сообщили в ведомстве, правоохранители «проверят исполнение требований законодательства в Аксайском районе». Напомним, 27 апреля массовые рейды прошли на рынках «Овощной», «Строительный», «Алмаз» и «Атлант». После этого предпринимателей попросили освободить павильоны.

С 30 апреля мост на улице Малиновского будет открыт для автобусов и спецтранспорта. Через путепровод будут ездить автобусы № 10, № 72, № 94, № 96. Движение будет организовано по реверсивной схеме.

Бывшую сотрудницу полиции осудили на три года колонии общего режима. По данным следствия, экс-полицейская освободила от ответственного мужчину, которого подозревали в незаконном хранении боеприпасов. Вместо него она привлекла к ответственности невиновного. Для этого сотрудница сфальсифицировала протоколы.

В Ростове отреставрируют шесть исторических зданий. В список вошли «Дом с ангелами», особняк Трестера, здание на Социалистической, 36; доходный дом Гутермана, старинные особняки на 20-й Линии и Шаумяна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит после рейдов на аксайских рынках: одни торговцы переедут, другие могут потерять работу

Сотням предпринимателей пришлось бросить точки, когда рынки признали незаконными. (Подробности)

Движение по мосту на Малиновского в Ростове откроют с 30 апреля

С завтрашнего дня по переправе начнут курсировать 4 городских и 16 региональных маршрутов. (Подробности)

Экс-сотрудницу полиции признали виновной в преступлениях против правосудия

Она освободила виновного от уголовной ответственности. (Подробности)