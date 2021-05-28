Новости Ростова-на-Дону на 28 мая 2021: десятки предпринимателей аксайских рынков пришли к зданию прокуратуры

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 28 мая 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала всю информацию о главных событиях города и области.

Предприниматели с аксайских рынков 27 мая прибыли к зданию прокуратуры. Собравшиеся приехали, чтобы подать жалобы. Напомним, работа рынков была приостановлена после рейдов силовиков 27 апреля. Торговцы с рынка «Овощной» переехали на территорию старого аэропорта. «Классик» возобновил работу, поскольку имел официальный статус. Сотрудники «Алмаза» и «Атланта» все еще не работают.

За соблюдением ПДД будут следить беспилотники. Дроны будут вести видеонаблюдение и фиксировать нарушения. По данным правительства, в первую очередь беспилотники будут применять на трассе Ростов – Волгодонск.

В июне власти собираются утвердить проект по продлению набережной. Согласно проекту, набережную планируют соединить с Театральной площадью. Для этого планируется выкупить земли погорельцев.

Из Ростова возобновили рейсы в Баку. Первый самолет вылетел в четверг, 27 мая. Полеты будут выполняться один раз в неделю: до 30 числа — по четвергам, после — по понедельникам.

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