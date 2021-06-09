Новости Ростова-на-Дону на 9 июня 2021: предприниматели с аксайских рынков собрались у здания Полпредства в ЮФО

Главные события Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 9 июня 2021: что случилось за сутки. Собрали всю информацию о главных событиях города и области.

Предприниматели с аксайских рынков собрались у здания полномочного представителя президента в ЮФО. Они пришли на место в майках с надписями «Спасем Атлант» и «Народ выбирает Атлант». Люди хотели подать жалобы по поводу ситуации с закрытием их торговых точек.

Ранее стало известно, что предприниматели отказались обсуждать с инвесторами и властями проекты новых площадок. В письменном ответе правительству они объяснили, почему не хотят переезжать.

С 9 июня будет ограничено движение на улице Береговой. Проезд запретят в створе дома № 23 и в районе дома № 1А на Буденновском проспекте.

В Новочеркасске поликлинику обязали выплатить 150 тысяч рублей за смерть пациентки. По данным Управления Росздравнадзора, женщине поставили диагноз ОРВИ. Однако лечение не помогло, пациентка скончалась. Позже сотрудники управления установили, что медики не провели своевременное и квалифицированное обследование.

В Ростовской области рассматривают возможность создания новых аэропортов. По словам губернатора Василия Голубева, воздушная гавань может появится в Волгодонске и Таганроге.

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