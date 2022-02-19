Как выглядит палаточный городок для беженцев, показали МЧС

На Дону развернули палаточный городок для беженцев. Фото: МЧС по РО

В ДНР накануне, в пятницу, 18 февраля, из-за напряженной обстановки объявили срочную эвакуацию мирных жителей. Вечером машины и автобусы потянулись в ближайший регион – в донской край.

Беженцев разместили в санаториях, в базах отдыха и в детских лагерях под Таганрогом.

Также спасатели развернули на границе палаточный городок.

МЧС показали на видео, как он выглядит.

По данным ведомства, на утро, 19 февраля, число беженцев приближается к семи тысячам человек. Из них две с половиной тысячи – дети.

Ростовская область также получила 5 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса. Об этом заявил замгубернатор области Игорь Гуськов.

Ранее президент Владимир Путин объявил о том, что каждому из прибывших в Россию жителей ДНР и ЛНР выплатят по 10 тысяч рублей.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что происходит с эвакуацией жителей Донбасса в Ростовскую область

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