Как отличить фейк от правды, рассказал декан ростовского вуза

Слухи то и дело появляются на просторах Интернета. Фото: Александр КОЦ

Ситуация с беженцами из ЛНР и ДНР, объявление о спецоперации и бесконечные сообщения в соцсетях рождают огромное количество слухов, страхов и паники. И, как результат – очереди в банкоматах за наличными, горы успокоительных в домашней аптечке и вопросов в духе - куда бежать и что делать.

Но паника, как известно, худший советчик. Об этом в интервью говорят многие уважаемые эксперты, когда приводят аргументы после очередной волны слухов. Декан факультета медиакоммуникаций и мультимедийных технологий ДГТУ уверен, чтобы не поддаваться страхам, важно уметь отличать фейк от правды.

- В условиях информационной войны, а сейчас идет настоящая информационная война, я рекомендую настраиваться всем нам на критическое мышление, - говорит Денис Дубовер. - Что это значит? Первое - всегда пользоваться несколькими источниками информации. Всегда в информационном сообщении искать отсылку к источнику информации. Если нет источника, никак не относится к этой новости. Подчеркну: верить или не верить, тут я бы такими категориями не рассуждал, а пропускать мимо, принимая к сведению, что называется. И ждать официального подтверждения.

Важно, по его мнению, большое внимание обращать на экспертов, на тех, кто комментирует то или иное событие.

- Очень часто бывает так: имя-фамилия и дальше "эксперт в области того-то и того-то" или "политический обозреватель", - продолжает собеседник. - Если вопрос, кто этот человек на самом деле и можно ли доверять его мнению, для нас принципиален, тогда смотрим в разных источниках, кто этот человек, обращаем внимание на его образование, предыдущие высказывания, читаем отзывы о нем и т.д.

Самое главное в плане новостной грамотности, по его словам, и это будет полезно всем нам понимать - если мы не можем сделать точный вывод для себя в отношении ее правдивости, то и отношение к этой новости не нужно формировать.

- Нужно задаваться критическими вопросами: что я читаю, зачем я это делаю, какого результата жду от прочтения той или иной информации, какую аргументацию использует автор материала, дает ли он разные мнения в своем материале. Ответив на них самому себе, гораздо большая вероятность того, что фейк можно установить, - заключил ростовский ученый.

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