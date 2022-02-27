"8 лет без детства": В зоопарке Ростова дети беженцев из Донбасса впервые увидели экзотических животных

300 детей посетили зоопарк в Ростове. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Чуть больше недели прошло с того момента, как первых беженцев из соседних республик разместили в пунктах временного размещения в Ростовской области.

Только в Ростове открыты 25 пунктов временного размещения для эвакуированных жителей Донбасса, в которых находится почти 1300 человек. Среди прибывших более 500 детей.

Чтобы хоть немного отвлечь людей от сваливших невзгод, для детей и их родителей организовали экскурсию в зоопарк. Многие признавались, что некоторых зверей видели впервые в жизни.

"СЛОНОВ ВИДЕЛ ТОЛЬКО НА КАРТИНКЕ"

Маленький Тимоша с удивлением рассматривает слона: для него он кажется необъятным.

- Какой большой и хороший! - восхищенно говорит мальчик. - Он самый сильный. По словам мамы Тимы, ее сын в зоопарке впервые, а слонов до этого видел только на картинке.

Взрослые с интересом слушают гидов, наблюдают за животными. Внешне ничего не напоминает о том, что еще несколько дней назад все они бежали от страха смерти. Да и сейчас о прошлом рассказывают неохотно.

Дети были в восторге. Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Для нас кошмар начался в 2014 году, - рассказывает пенсионерка Тамара Игнатьева. - И за восемь лет мы многое уже забыли - как гулять, наслаждаться жизнью. Привыкли, если можно так сказать. Правда, плохие воспоминания про обстрелы и смерти с нами - на всю жизнь. Вот даже сейчас гуляем, за животными наблюдаем. Нет-нет, да вспоминаю, что в Донецке - дом, остались родные и сразу становится тоскливо.

При этих словах пожилая женщина старается хоть немного улыбаться, чтобы внуки не видели ее печали. Сама она была в зоопарке 30 лет.

"ЗНАЧИТ НУЖНО ИХ ЗАЩИЩАТЬ"

Экскурсовод подошел к вольеру с бизонами и начал рассказывать, что это очень редкие животные. В свое время их истребили люди точно также, как и породу лошадей Пржевальского. Похожая же участь постигла Уссурийского тигра и многих других животных.

- Их что всех убили? - спросила у экскурсовода девочка лет восьми. - А зачем?

300 детей посетили зоопарк в Ростове. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Вопрос школьницы поставил стоявших рядом взрослых в недоумение. Повисло молчание, которое прервала одна из посетительниц:

- Потому что человек самое неразумное существо, не живется ему спокойно в мире и согласии.

- Значит нужно их защищать, - решительно ответила девочка. - Тогда они смогут уйти далеко - туда, где их не достанут.

"КОГДА ВЫРАСТУ, БУДУТ БОЛЬШИМ КАК ЖИРАФ"

Мы проходим мимо вольеров со львами, верблюдами, тиграми. Даже для жирафа нашлось убежище в которое пятиметровое животное смогло поместиться.

- О, жираф! Я люблю жирафов: они такие длинные, - с восторгом объясняет мальчик Дима. - Я тоже, когда вырасту, буду таким же большим.

А еще ребенок очень хотел увидеть Мото мото - мультяшного бегемота.

- Он всех бегемотов так называет, - с улыбкой рассказывает мама мальчика. - Я сама первое время не понимала, кого это он хочет увидеть.

"НАДЕЮСЬ, СКОРО МЫ ВЕРНЕМСЯ ДОМОЙ"

Два часа прогулки по зоопарку прошли незаметно. После гости расселись по автобусам, которые повезли их обратно - в пункты временного размещения, ставшие на время их домом. Многие признавались, что впервые за долгое время смогли спокойно уснуть. Люди признаются, что зоопарк подарил им мгновения, в которых не было страха и тоски по родному дому.

Некоторые ребят впервые видели животных не на картинке. Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Надеюсь, что скоро весь этот ужас дома закончится, и мы вернемся домой, а в Ростов сможет приезжать в гости, - улыбается мама троих детей Елена. - Я жалею, что мои старшие дети выросли в этом ужасе. Они не увидели зоопарка, а теперь совсем взрослые, сейчас у них другие заботы. За 8 лет у многие детей ушло детство.

ДОСЛОВНО

"Чтобы, вернувшись домой, наши гости с теплотой вспоминали Ростов"

Сити-менеджер Алексей Логвиненко:

- Наш зоопарк подключился к культурно-досуговой программе, которую мы организовали для жителей ДНР и ЛНР. Его сегодня посетили более 300 ребят. В течение дня мы провели пять экскурсий для семи групп детей из ПВРов, расположенных в разных районах города.

Даже сейчас, в конце февраля, в зоопарке интересно. Многие животные не впали в спячку и на них можно посмотреть. Да и обычная прогулка по парку заряжает положительной энергией.

Мы постарались создать для людей, которые вынужденно покинули свои дома, максимально комфортные условия, окружить теплотой и заботой. В этой работе наряду с решением бытовых вопросов – жилье, школы, детсады, трудоустройство – большое значение имеет и организация досуга. Ведь важно настроить беженцев на позитивный лад.

Для них также доступны наши библиотеки, кинотеатры, представления в цирке, постановки Молодежного театра, экспозиции исторического парка «Россия – моя история» и «Шолохов-центра», прямо в ПВРах наши артисты устраивают концерты.

Библиотеками Ростова в пунктах временного пребывания организован буккроссинг, где каждый может подобрать литературу по вкусу. Также активно проводятся мастер-классы, просветительские мероприятия.И городские власти приложат максимум усилий, чтобы, вернувшись домой, наши гости с теплотой вспоминали Ростов и ростовчан

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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